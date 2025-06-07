Бинотто: «Феррари» стоило пригласить Хэмилтона на несколько лет раньше

Главный операционный директор и главный технический директор «Кик-Заубера» Маттиа Бинотто высказался о результатах «Феррари» в нынешнем сезоне Формулы-1.

«Конечно, выступления на трассе и результаты пока не лучшие. Но я отлично знаком с каждым членом команды, и я понимаю, что это сильные и умелые профессионалы. Они способны улучшить болид и здорово выступать в будущем. Я считаю, что у «Феррари» могут быть успехи и в нынешнем сезоне.

Хэмилтон – пилот определённого возраста. Когда «Феррари» его подписала, он уже был на завершающей стадии карьеры. Им стоило подписать его на несколько лет раньше», — приводит слова Бинотто Automoto.it.