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Бинотто: «Феррари» стоило пригласить Хэмилтона на несколько лет раньше

Бинотто: «Феррари» стоило пригласить Хэмилтона на несколько лет раньше
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Главный операционный директор и главный технический директор «Кик-Заубера» Маттиа Бинотто высказался о результатах «Феррари» в нынешнем сезоне Формулы-1.

«Конечно, выступления на трассе и результаты пока не лучшие. Но я отлично знаком с каждым членом команды, и я понимаю, что это сильные и умелые профессионалы. Они способны улучшить болид и здорово выступать в будущем. Я считаю, что у «Феррари» могут быть успехи и в нынешнем сезоне.

Хэмилтон – пилот определённого возраста. Когда «Феррари» его подписала, он уже был на завершающей стадии карьеры. Им стоило подписать его на несколько лет раньше», — приводит слова Бинотто Automoto.it.

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