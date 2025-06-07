Бриаторе предложил включить зарплату гонщиков в потолок расходов

Исполнительный советник «Альпин» Флавио Бриаторе высказался о потолке расходов в Формуле-1.

«Конечно, Формула-1 сильно изменилась. Введение потолка расходов стало хорошей идеей. Я думаю, что потолок должен остаться. Но я считаю, что нужно включить в него зарплату гонщиков. Конечно, сейчас в Формуле-1 расходы резко выросли. Гонки, однако, остались такими же. Ты видишь по телевизору то же самое.

Борьба между гонщиками осталась неизменной. Лучший пилот по-прежнему побеждает. Но расходы стали выше. Не могу сказать, что из-за этого бизнес или шоу стали лучше. Считаю, что лимит нужно увеличить и включить в него зарплату пилотов», — приводит слова Бриаторе Motorsport Week.