Булье рассказал о сложной ситуации, в которую себя ставит «Ред Булл»

Управляющий директор Гран-при Франции и бывший инженер «Макларена» Эрик Булье высказался о ситуации в команде «Ред Булл».

«Ферстаппен — особенный пилот. Он на пути к тому, чтобы стать величайшим в истории. И, что интересно, он либо нравится вам, либо нет. В болиде он ведёт себя жёстко, но это правильно. Мне повезло знать его лично, и он приятный человек, но непримиримый соперник.

То, что он может делать с машиной, он выжимает скорость из своего болида, а напарники – нет. Любой, кто становится его партнёром по команде, оказывается позади, он держит на себе команду. Но это сложная и опасная ситуация. Если один из пилотов «Макларена» заболеет, другой выполнит его работу. Если заболеет Макс, что будет делать «Ред Булл»?» — приводит слова Булье RacingNews365.