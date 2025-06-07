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Сейвуд сообщил о слухах о возможной замене Колапинто на Переса в «Альпин»

Сейвуд сообщил о слухах о возможной замене Колапинто на Переса в «Альпин»
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Известный авторитетный журналист Джо Сейвуд сообщил, что в паддоке ходят слухи о возможной замене Франко Колапинто на Серхио Переса в «Альпин».

«Пока решение заменить Дуэна на Колапинто не выглядит очень хорошо. Между тем ходят слухи, что Серхио Переса могут подписать, чтобы помочь Гасли. Говорят, что Перес стремится вернуться в Формулу-1. У него огромные деньги, плюс у него есть опыт в Формуле-1, так что Бриаторе может быть заинтересован, особенно учитывая слухи французской прессы о том, что он будет получать свой процент от всех денег, поступающих в команду.

Посмотрим, сбудется ли этот слух, но это могут быть просто люди, пытающиеся помешать новой команде Формулы-1 под брендом «Кадиллак», которая, как говорят, пытается заполучить Переса на следующий сезон», — написал Джо Сейвуд в своей колонке.

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