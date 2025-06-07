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Марко: мы списали шансы на Кубок конструкторов, это вина второго пилота

Марко: мы списали шансы на Кубок конструкторов, это вина второго пилота
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Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко высказался о втором пилоте австрийской команды Юки Цуноде.

«В Кубке конструкторов мы уже списали свои шансы на победу. У нас нет никаких шансов. Это, конечно, вина второго пилота, потому что Юки Цунода только начинает адаптироваться. Цунода набрал одно очко в трёх последних гонках, и, конечно, это неудовлетворительный результат.

Юки ещё разбирается с машиной, ему требуется решать большее количество проблем, он старается. Ему нужно больше времени, и он его получит. Мы ожидаем, что он будет в машине до конца сезона», — приводит слова Хельмута Марко RacingNews365.

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