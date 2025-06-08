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Монтойя: Цунода становится всё хуже и хуже

Монтойя: Цунода становится всё хуже и хуже
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Бывший гонщик Формулы-1 Хуан Пабло Монтойя высказался о японском пилоте «Ред Булл» Юки Цуноде.

«Немного о Цуноде. Цунода начал очень хорошо, но в последних гонках он становился всё хуже и хуже. Что будет дальше? И у Лоусона дела тоже идут не очень хорошо. Так что «Ред Булл» находится в сложном положении, потому что они могут потерять Макса. Они не хотят Цуноду и, вероятно, не хотят Лоусона», — приводит слова Хуана Пабло Монтойи AS Colombia.

Цунода лишь трижды сумел финишировать в очках после перехода в «Ред Булл». Его лучшая позиция в основных гонках — девятое место. Команда располагается на четвёртой позиции в Кубке конструкторов.

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