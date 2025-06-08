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Льюис Хэмилтон объяснил, чем отличается болид «Феррари» от «Мерседеса»

Льюис Хэмилтон объяснил, чем отличается болид «Феррари» от «Мерседеса»
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40-летний британский гонщик, семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон из команды «Феррари» объяснил, чем отличается болид итальянцев от машины его бывшего коллектива «Мерседес».

«На самом деле причины моих проблем в «Феррари» трудно объяснить. Просто особенности прохождения поворотов, баланс в поворотах, дорожный просвет, многое отличается. Здесь очень «мягкая» машина, когда я работал в «Мерседесе», она была очень жёсткой, мы ехали довольно жёстко и низко, чтобы получить прижимную силу, и теперь всё изменилось.

Углы наклона крыльев, колёс — всё отличается, вплоть до того, как ведёт себя двигатель, торможение им — все эти вещи другие, и я, как говорил ранее, никогда до этого не использовал торможение двигателем. Все эти разные компоненты смешиваются, и нужно время, чтобы к этому привыкнуть, но мне нравится этот процесс», — приводит слова Хэмилтона издание Racingnews365.

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