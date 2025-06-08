«Ещё много возможностей». Хорнер — о шансах «Ред Булл» на победу в Кубке конструкторов

Руководитель команды Формулы-1 Кристиан Хорнер высказался о шансах австрийского коллектива на победу в Кубке конструкторов в сезоне 2025 года.

«Я думаю, что сейчас существует значительный разрыв, но ещё есть очень много возможностей. Мы ещё не прошли и половины сезона, но пока что «Макларен» находится в очень сильном положении, но мы никогда не сдаёмся», — приводит слова Хорнера издание GPblog.

После девяти этапов в сезоне 2025 года у «Ред Булл» 144 очка и четвёртое место. У возглавляющего зачёт «Макларена» — 362. На втором месте расположилась команда «Феррари» — 165 очков. Третий — «Мерседес» со 159 баллами.