Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Ещё много возможностей». Хорнер — о шансах «Ред Булл» на победу в Кубке конструкторов

«Ещё много возможностей». Хорнер — о шансах «Ред Булл» на победу в Кубке конструкторов
Комментарии

Руководитель команды Формулы-1 Кристиан Хорнер высказался о шансах австрийского коллектива на победу в Кубке конструкторов в сезоне 2025 года.

«Я думаю, что сейчас существует значительный разрыв, но ещё есть очень много возможностей. Мы ещё не прошли и половины сезона, но пока что «Макларен» находится в очень сильном положении, но мы никогда не сдаёмся», — приводит слова Хорнера издание GPblog.

После девяти этапов в сезоне 2025 года у «Ред Булл» 144 очка и четвёртое место. У возглавляющего зачёт «Макларена» — 362. На втором месте расположилась команда «Феррари» — 165 очков. Третий — «Мерседес» со 159 баллами.

Материалы по теме
«Впечатлит с первых минут гонки». Буэми — о возможном участии Макса Ферстаппена в Ле-Мане
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android