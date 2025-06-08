«Нужно повышать уровень». Алонсо поставил задачу перед «Астон Мартин» после ГП Испании

43-летний испанский гонщик и двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо из «Астон Мартин» поставил перед командой задачу после того, как заработал первые очки в сезоне в Барселоне.

«Девятое место в Испании — мои первые два очка в этом сезоне, и, наконец, мы избежим вопросов по четвергам о том, будет ли этот уикенд результативным для меня. Это создаёт некоторую нагрузку на плечи каждого, кто пытается добиться стабильности.

Это была третья гонка подряд, когда я вышел в третий сегмент, но это первые очки, так что, если мы будем постоянно в первой десятке по субботам и воскресеньям, это определённо поможет всем нам. Нам нужно набирать баллы. Поскольку «Кик-Заубер» набирает много очков, мы обязаны увеличить количество финишей в топ-10. Нам нужно повышать уровень», — приводит слова Алонсо издание Racingnews365.