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«Макс делает всё, что в его силах». Хорнер — о борьбе Ферстаппена с «Макларенами»

«Макс делает всё, что в его силах». Хорнер — о борьбе Ферстаппена с «Макларенами»
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Руководитель команды Формулы-1 «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался о борьбе четырёхкратного чемпиона «Королевских гонок» Макса Ферстаппена с пилотами «Макларена» — Оскаром Пиастри и Ландо Норрисом — в сезоне-2025.

«Макс делает всё, что в его силах. Конечно, всегда сложно, когда впереди идущей машине всё кажется проще. Но в Испании у нас получалось отыгрывать время на каждом отрезке. Просто «Макларен» явно на шаг впереди», — приводит слова Хорнера издание GPblog.

После девяти этапов в 2025 году у четырёхкратного чемпиона из Нидерландов 137 очков. У Ландо Норриса, идущего на втором месте, — 176. У лидера сезона Пиастри — 186 очков.

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