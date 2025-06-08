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«Ни в чём нельзя быть уверенным». Расселл — о продлении контракта с «Мерседесом»

«Ни в чём нельзя быть уверенным». Расселл — о продлении контракта с «Мерседесом»
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27-летний британский гонщик Формулы-1 Джордж Расселл, представляющий команду «Мерседес», высказался по поводу своего истекающего контракта в конце сезона 2025 года.

«Проведу ли я 2026-й в «Мерседесе»? Это не точно. Ни в чём нельзя быть уверенным. Но если я останусь в «Мерседесе», следующий год будет моим пятым годом в команде. Никто не знает, когда придёт его время. Ты просто должен быть уверен, что продолжаешь стабильно выступать, добиваться результата. А что произойдёт потом — это ещё предстоит выяснить», — приводит слова Расселла издание Formel1.de.

Джордж дебютировал в Формуле-1 в 2019 году в составе «Уильямса». В 2022-м перешёл в «Мерседес».

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