Вольф оценил прогресс Антонелли в дебютном сезоне

Руководитель команды Формулы-1 «Мерседес» Тото Вольф оценил прогресс 18-летнего итальянского гонщика Андреа Кими Антонелли в сезоне 2025 года.

«Мне нравится траектория развития. Учитывая наши цели, он делает именно то, что мы от него ожидали, и это хорошо. Нам просто нужно дать ему время», — приводит слова Вольфа издание Racingnews365.

Антонелли выиграл Региональный чемпионат Формулы Ближнего Востока в сезоне 2023 года за команду «Мумбаи Фэлконс», ранее выступал в итальянской Формуле-4 и в немецкой Формуле-4 за команду «Према», одержав победу в обеих сериях. В 2023-м стал чемпионом Региональной Формулы Европы.