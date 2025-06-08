«У меня не было шанса сесть за руль сильного болида». Окон — о своей карьере в Формуле-1

28-летний французский автогонщик Формулы-1 Эстебан Окон из команды «Хаас» высказался о своей карьере в «Королевских гонках».

«Да, это расстраивает, но когда я оглядываюсь на других пилотов моего поколения, то понимаю, что у них у всех когда-то был шанс пилотировать на доминирующем болиде. Я не скажу, что весь год у кого-то был автомобиль, способный выигрывать, но в какой-то момент это был болид, который постоянно попадал в третий сегмент, постоянно был в пятёрке лучших.

Я, наверное, единственный, у кого никогда по-настоящему не было шанса сесть за руль одной из этих машин, но я верю, что при правильной трудовой этике, при том, как много я вкладываю в себя, смогу добиться бóльшего успеха. Тот объём работы, который я проделал на базе, на симуляторе, с инженерами и при хорошей работе на трассе, в конечном итоге приведёт к этому.

Вы видели, что Дженсон [Баттон] был хорошим примером для других пилотов, и Карлос [Сайнс] тоже, когда был моложе, имел шанс [в «Феррари»], которого, казалось, у него не будет. Приятно быть здесь, сражаясь во второй части пелотона, но моя цель — бороться за победы, поулы и чемпионство в будущем, или хотя бы один раз за чемпионство. Но на данный момент мы находимся не там, где нужно, и нам нужно делать всё возможное, чтобы набирать очки в каждой гонке, если это возможно», — приводит слова Окона издание Racingnews365.