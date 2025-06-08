Антонелли назвал свою цель после девяти этапов Формулы-1 в сезоне-2025

19-летний итальянский гонщик Формулы-1 Андреа Кими Антонелли, выступающий за команду «Мерседес», высказался о своей цели после девяти этапов в сезоне 2025 года.

«Что касается меня, то сейчас моя цель — попытаться собрать всё воедино. Потому что потенциал есть, и в квалификации Гран-при Испании на последней попытке в третьем сегменте у меня был шанс финишировать выше. Но было приятно вернуться в ритм после двух трудных уикендов, особенно в квалификации», — приводит слова Антонелли издание Racingnews365.

После девяти этапов у Антонелли 48 очков и седьмое место в личном зачёте. У его напарника Джорджа Расселла 111 баллов и четвёртая позиция.