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«Пришёл и показал результат с первой гонки». Расселл — о борьбе с Хэмилтоном в «Мерседесе»

«Пришёл и показал результат с первой гонки». Расселл — о борьбе с Хэмилтоном в «Мерседесе»
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Британский гонщик Формулы-1 Джордж Расселл из команды «Мерседес» высказался о своём отношении к борьбе с напарником.

«Моя задача — пилотировать неделю за неделей. Я всегда говорил, что не боюсь быть чьим-либо товарищем по команде. В конце 2021 года Льюис был самым сильным пилотом в мире. Никто не думал, что кто-то в «Мерседесе» сможет победить его как партнёра по команде. Я пришёл и показал отличные результаты с первой гонки. Я всегда верил в себя.

У него была такая же репутация, как и у Макса [Ферстаппена] сейчас. Никто не верит, что Макса можно победить. И именно так люди тогда думали о Льюисе. Но все забывают, что Льюис пришёл в Формулу-1 новичком и финишировал на подиуме в каждой из своих первых шести гонок (в девяти. — Прим. «Чемпионата»), а его напарником по команде был двукратный чемпион мира. Это о многом говорит», — приводит слова Расселла издание GPblog.

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