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Хорнер сказал, как «Ред Булл» может победить «Макларен»

Хорнер сказал, как «Ред Булл» может победить «Макларен»
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Руководитель команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал, как австрийский коллектив может победить «Макларен» в сезоне 2025 года.

«Ну, послушайте, мы должны быть уверены, что находимся рядом с «Маклареном» по темпу. И чтобы победить их, мы должны начать отбирать у них очки… Это машина, которую нужно обыгрывать. У них два сильных пилота, и болид работает очень хорошо.

Итак, нам предстоит внести улучшения и добиться улучшения характеристик машины в течение этой летней части чемпионата, а также убедиться, что мы сможем удержать их на плаву до летнего перерыва и попытаться набрать немного оборотов», — приводит слова Хорнера издание Racingnews365.

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