Марк Маркес выиграл гонку MotoGP на ГП Арагона, Алекс Маркес — 2-й, Баньяя — 3-й
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В воскресенье, 8 июня, в Альканьисе, Испания, завершилась основная гонка восьмого этапа MotoGP в сезоне 2025 года, победу в которой одержал шестикратный чемпион серии из «Дукати» Марк Маркес. Вторым финишировал его брат Алекс Маркес («Дукати»). Третий — Франческо Баньяя («Дукати»).
MotoGP 2025. Этап 8, Альканьис, Испания
Гран-при Арагона. Основная гонка
08 июня 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Окончено
1
Марк Маркес
Ducati
41:11.195
2
Алекс Маркес
Ducati
+1.107
3
Франческо Баньяя
Ducati
+2.029
MotoGP. Гран-при Арагона. Гонка
1. Марк Маркес («Дукати») — 23 круга.
2. Алекс Маркес («Дукати») +1.107.
3. Франческо Баньяя («Дукати») +2.029.
4. Педро Акоста («КТМ») +7.657.
5. Франко Морбиделли («Дукати») +10.363.
6. Фермин Альдегер («Дукати») +11.889.
7. Жоан Мир («Хонда») +14.938.
8. Марко Бедзекки («Априлья») +16.022.
9. Фабио Ди Джаннантонио («Дукати») +18.321.
10. Рауль Фернандес («Априлья») +19.190.
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