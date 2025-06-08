Цунода высказался о своём прогрессе за рулём «Ред Булл»

Японский гонщик Формулы-1 Юки Цунода из команды «Ред Булл» оценил свою адаптацию к RB21.

«Я всё ещё добиваюсь прогресса в плане уверенности и всего остального. Понимание того, как работает машина, всё ещё остаётся на уровне последних нескольких десятых долей секунды. Мне осталось найти ещё несколько десятых. Особенно когда речь идет об эволюции трассы, вы хотите почувствовать это естественным образом. Когда вы меняете настройки, вы хотите знать, какого баланса вы добьётесь.

С новым автомобилем трудно точно знать, как он будет себя вести. Всё это зависит от опыта. Очевидно, что за последние четыре года работы с «Рейсинг Буллз» я точно знаю, что должно произойти, поэтому мне не нужно думать об этих вещах. Я, естественно, реагирую и веду машину быстро. Всё это придёт само собой.

Имола просто заставила меня осознать уровень понимания, который у меня есть на данный момент. Я, вероятно, недооценил, насколько важно [знать] эти вещи, эти области. Не то чтобы я потерял уверенность в себе или что-то в этом роде, но просто постепенно набираюсь сил, и в какой-то момент мы придём к успеху», — приводит слова Цуноды издание Racingnews365.