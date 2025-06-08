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«Серхио — исключительный гонщик и редко ошибается». Зафнауэр — о будущем Переса в Ф-1

«Серхио — исключительный гонщик и редко ошибается». Зафнауэр — о будущем Переса в Ф-1
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Бывший руководитель «Альпин» Отмар Зафнауэр высказался о мексиканском пилоте Серхио Пересе.

«Если вы спросите меня, то да, он достаточно хорош для того, чтобы сейчас выступать в Формуле-1. Когда он выступал под моим руководством [в «Рейсинг Пойнт»], у него было всё: боевой дух, талант и навыки. Думаю, в «Ред Булл» у него это тоже присутствовало.

Ближе к концу своей карьеры в «Ред Булл» он сдал позиции, но не следует забывать, что ему противостоял Макс Ферстаппен. Но Серхио — исключительный гонщик, который редко допускает ошибки и прекрасно разбирается в управлении шинами. Я думаю, это его сильные стороны. Есть ли у него слабые стороны? Ну, я не знаю, меня не было в «Ред Булл», но он определённо был очень хорош с нами», — приводит слова Зафнауэра издание GPblog.

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