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Братья Маркесы устроили танцы после очередного двойного подиума в домашней гонке MotoGP

Братья Марк и Алекс Маркесы устроили танцы перед домашними трибунами после очередного финиша на первом и втором местах по итогам Гран-при Арагона.

Фото: Кадр из трансляции

Напомним, победу в гонке одержал шестикратный чемпион серии из «Дукати» Марк Маркес. Вторым финишировал его брат Алекс Маркес («Дукати»). Третий — Франческо Баньяя («Дукати»).

MotoGP. Гран-при Арагона. Гонка

1. Марк Маркес («Дукати») — 23 круга.

2. Алекс Маркес («Дукати») +1.107.

3. Франческо Баньяя («Дукати») +2.029.

4. Педро Акоста («КТМ») +7.657.

5. Франко Морбиделли («Дукати») +10.363.

6. Фермин Альдегер («Дукати») +11.889.

7. Жоан Мир («Хонда») +14.938.

8. Марко Бедзекки («Априлья») +16.022.

9. Фабио Ди Джаннантонио («Дукати») +18.321.

10. Рауль Фернандес («Априлья») +19.190.