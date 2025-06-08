Сайнс-старший: уход Карлоса из «Феррари» был довольно неожиданным

Карлос Сайнс, отец пилота «Уильямса» испанца Карлоса Сайнса-младшего, высказался об уходе сына из «Феррари».

«Феррари» — одна из лучших команд в Формуле-1, так что, конечно, мы были расстроены. Уход из команды был довольно неожиданным. Но такова жизнь. Иногда тебе везёт, и ты получаешь контракт, а иногда приходится уходить. Сейчас Карлос счастлив в «Уильямсе». За ним стоит команда, которая доверяет ему и уважает его.

Мы очень благодарны «Ред Булл». Они привели его в Формулу-1, когда он был молод, и финансировали его карьеру. Я бы с удовольствием увидел его рядом с Максом в «Ред Булл». Это была бы очень конкурентоспособная пара пилотов. Уверен, что Карлосу понравился бы этот вызов. К сожалению, этого не произошло. Вы должны спросить его самого, и он, возможно, скажет: «Нет», но, думаю, он был бы рад выступать за «Ред Булл», — приводит слова Сайнса-старшего RacingNews365.