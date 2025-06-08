Култхард считает, что Ферстаппен не видит в Норрисе соперника в борьбе за титул

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Дэвид Култхард считает, что четырёхкратный и действующий чемпион мира, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен не рассматривает Ландо Норриса из «Макларена» как конкурента в борьбе за титул в 2025 году.

«У меня нет хрустального шара, но я думаю, что Макс стал видеть битву за титул один на один с Пиастри с первого поворота в Саудовской Аравии. Когда он попытался обогнать Оскара по внешней траектории, как он часто делал в прошлом году с Ландо, Оскар стоял на своём. Оскар показал ему: «Я не Ландо». С этого момента Макс знал, что это будет поединок один на один», — приводит слова Дэвида Култхарда Bild.

Напомним, после Гран-при Испании в чемпионате лидирует Оскар Пиастри, его отрыв от Ландо Норриса увеличился до 10 баллов. Макс Ферстаппен проигрывает Пиастри уже 49 очков, располагаясь на третьей позиции.