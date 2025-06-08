12 июля состоится фестиваль большого дрифта RDS FEST

12 июля на автодроме Moscow Raceway состоится грандиозный фестиваль большого дрифта RDS FEST. Организатором выступит Российская Дрифт Серия, которая более 15 лет проводит сильнейшие и самые популярные в стране соревнования RDS GP и RDS Open.

Новый формат гоночного фестиваля представит звёзд российского дрифта с необычной стороны, подарит зрителям уникальные шоу-заезды и множество сюрпризов.

Стать частью РДС впервые смогут пилоты совершенно любого уровня! На двух разных конфигурациях Moscow Raceway пройдёт RDS Matsuri для тех, кто готов продемонстрировать своё мастерство управления автомобилем в дрифте на одном из лучших автодромов страны. Дымные шоу-заезды в рамках «Сибирского дерби», нового формата гоночного состязания, готовят легенды отечественного дрифта – хедлайнеры RDS GP.

«Фестиваль RDS FEST станет главным автоспортивным событием Москвы и удивит гостей многообразием форматов и широким диапазоном возможностей для погружения в атмосферу большого автоспорта. То, что невозможно представить в рамках официальных соревнований Российской Дрифт Серии, найдёт своё воплощение в нашем фестивале. Это будет умопомрачительно!» – рассказал идейный вдохновитель фестиваля, директор РДС Дмитрий Добровольский.

Кроме того, на фестивале пройдут автограф-сессии. Участники RDS FEST смогут пообщаться со звёздами RDS GP и RDS Open, сделать фото и обсудить новейшие инженерные решения в автоспорте. В открытом сервис-парке и на выставке спорткаров зрители получат возможность заглянуть под капот и даже посидеть за рулём некоторых экземпляров, а любители острых ощущений – прокатиться в дрифт-такси по той самой конфигурации трека, где проходят соревнования Гран-При Российской Дрифт Серии.

Подробнее о событии на сайте фестиваля.