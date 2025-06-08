Себастьен Ожье не будет расширять программу в WRC из-за шанса на титул

Легендарный французский раллист, семикратный чемпион мира по ралли Себастьен Ожье заявил, что не собирается расширять своё расписание из-за потенциального шанса на титул в сезоне-2025.

«В прошлом году руководитель команды Яри-Матти Латвала уже просил меня принять участие в большем количестве раллийных этапов. Сейчас я просто хочу насладиться успехом, а затем отправиться на этап в Греции. Но после Греции мне точно потребуется перерыв. Так что я не планирую проводить полный сезон», — приводит слова Ожье Autosport.

Ожье, несмотря на два пропущенных этапа, располагается на второй позиции в личном зачёте, одержав три победы в нынешнем сезоне. Лидирует в чемпионате Эльфин Эванс, его преимущество составляет 19 очков.