Зак Браун: хотелось бы снова увидеть Алонсо за рулём «Макларена»

Генеральный директор «Макларена» Зак Браун заявил, что хотел бы увидеть за рулём гиперкара «Макларена» испанского двукратного чемпиона Формулы-1, победителя «24 часов Ле-Мана» Фернандо Алонсо.

«Алонсо — один из лучших, и я знаю это, потому что он выступал за нас. Он невероятный спортсмен, и хотя его дни в Формуле-1 подходят к концу, мы уже объявили, что вернёмся в Ле-Ман. Он уже выигрывал суточный марафон, и мне бы хотелось снова увидеть его за рулём «Макларена», — приводит слова Зака Брауна Marca.

Напомним, «Макларен» возвращается в чемпионат мира по гонкам на выносливость (WEC) и для участия в легендарном гоночном марафоне «24 часа Ле-Мана» c 2027 года.

На данный момент «Макларен» принимает участие в пяти различных гоночных сериях — Формуле-1, IndyCar, в женском чемпионате под названием Академия Формулы-1, Формуле-Е и киберспортивном симрейсинге, однако покинет электросерию по окончании сезона.