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В «Феррари» объяснили, как им удалось прибавить на пит-стопах

В «Феррари» объяснили, как им удалось прибавить на пит-стопах
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Спортивный директор «Феррари» Диего Иоверно объяснил, как команде удалось прибавить в вопросе пит-стопов.

«Механики всегда должны оставаться на своей обычной стороне. Они не могут просто перейти с левой на правую. Со временем они вырабатывают чувство приближающегося автомобиля и оттачивают свои движения. Если вы меняете сторону, получается хаос.

Главное — найти хороший баланс. Если вы тренируетесь слишком много, вы можете перенапрячься. Многие механики страдают от проблем со спиной. Здоровье — прежде всего», — приводит слова Иоверно Auto Motor und Sport.

«Феррари» лидирует в чемпионате пит-стопов в Формуле-1. Кроме того, на счету команды самый быстрый пит-стоп в сезоне.

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