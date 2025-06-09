Хэмлин одержал третью победу в сезоне в NASCAR Cup Series

Пилот команды Joe Gibbs Racing Дэнни Хэмлин одержал третью победу в регулярном сезоне NASCAR Cup Series — в 15-й гонке сезона, которая состоялась на трассе в Мичигане.

В концовке гонки главными претендентами на победу были пилот Spire Motorsports Карсон Хосевар и гонщик Hendrick Motorsports Уильям Байрон. Хосевар, будучи лидером, получил прокол и откатился в конец пелотона после вынужденного пит-стопа. Примечательно, что это уже второй случай проблем у Хосевара, когда он претендует на победу — три недели назад у него взорвался мотор при борьбе с Россом Честейном за лидерство в Шарлотт.

Что касается Байрона, то у Уильяма закончилось топливо на последних кругах, так что он не смог нормально сопротивляться натиску Хэмлина.