Кристиан Хорнер вышел на связь с «Альпин» — F1i

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер ведёт дискуссии с французской командой «Альпин». Об этом информирует F1i со ссылкой на слухи из паддока.

Издание отмечает, что это может означать что угодно – от непринуждённой беседы у кофемашины до ознакомительного телефонного разговора между двумя сторонами.

«Ред Булл» в настоящий момент занимает четвёртое место в Кубке конструкторов, имея в активе 144 очка.

Ранее сообщалось, что Хорнер якобы может перейти в «Феррари». Также говорилось, что Кристиан может быть уволен из «Ред Булл», если команда не добьётся улучшения результатов.

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