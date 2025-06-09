Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Кристиан Хорнер вышел на связь с «Альпин» — F1i

Кристиан Хорнер вышел на связь с «Альпин» — F1i
Комментарии

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер ведёт дискуссии с французской командой «Альпин». Об этом информирует F1i со ссылкой на слухи из паддока.

Издание отмечает, что это может означать что угодно – от непринуждённой беседы у кофемашины до ознакомительного телефонного разговора между двумя сторонами.

«Ред Булл» в настоящий момент занимает четвёртое место в Кубке конструкторов, имея в активе 144 очка.

Ранее сообщалось, что Хорнер якобы может перейти в «Феррари». Также говорилось, что Кристиан может быть уволен из «Ред Булл», если команда не добьётся улучшения результатов.

Материалы по теме
Хорнера могут уволить из «Ред Булл», если команда не улучшит результаты — GPBlog

Главные спортивные новости дня:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android