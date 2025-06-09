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«Это очевидно». Чандхок высказался о Хэмилтоне после Гран-при Испании

«Это очевидно». Чандхок высказался о Хэмилтоне после Гран-при Испании
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Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Карун Чандхок поделился мнением о выступлении пилота «Феррари» Льюиса Хэмилтона в нынешнем сезоне.

«Ситуация становится немного критичной. Мы вступаем во вторую треть сезона, а он не может найти нужный ритм. Он не может обрести стабильность. В Испании Шарль обогнал его и довольно комфортно оторвался. Уже почти половина сезона, и нужно прийти к пониманию, является ли это фундаментальной проблемой и что нужно изменить в настройках машины. Я не спорю, у него всё ещё есть способности. Это очевидно. Он может выигрывать гонки. Мы видели это в Китае. Но пока у него слишком много хороших и плохих дней. Колебания слишком велики», — сказал Чандхок в эфире The F1 Show.

На недавнем Гран-при Испании Хэмилтон показал шестой результат. Его товарищ по команде Шарль Леклер был третьим.

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