Крофт высказался о состоянии Хэмилтона после Гран-при Испании

Известный комментатор Дэвид Крофт поделился мнением о выступлении гонщика «Феррари» Льюиса Хэмилтона на Гран-при Испании. В Барселоне британец показал шестой результат. Его товарищ по команде Шарль Леклер был третьим. Победу одержал Оскар Пиастри из «Макларена».

«Льюис был очень расстроен после Испании. В «Феррари» не уточнили, в чём именно заключалась проблема, но, по словам Фредерика Вассёра, на последнем отрезке были проблемы с машиной. У него не было нужного гоночного темпа на протяжении первых двух третей дистанции, не говоря уже о последней», — приводит слова Крофта Sky Sports.

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