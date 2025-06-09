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Расселл: посмотрите на Алонсо, взял два титула за первые четыре года, и с тех пор — ничего

Расселл: посмотрите на Алонсо, взял два титула за первые четыре года, и с тех пор — ничего
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Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл поделился мнением о своём выступлении в немецкой команде.

«Посмотрите на Фернандо Алонсо: он приходит, выигрывает два титула за первые четыре года и многие начинают говорить: «Он завоюет десять». С тех пор он не выиграл ни одного. Или Себастьян Феттель. Он выиграл четыре чемпионства — и больше ни одного. Если посмотреть на Михаэля Шумахера, то ему потребовалось пять лет в «Феррари», прежде чем он завоевал там свой первый титул. Это мой четвёртый год в «Мерседесе». Следующий будет для меня пятым», — приводит слова Расселла Racingnews365 со ссылкой на Motorsport-Total.

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