Марко: Пиастри ещё не достиг уровня Ферстаппена

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко поделился мнением о выступлении гонщика «Макларена» Оскара Пиастри в нынешнем сезоне Формулы-1.

«Пиастри очень быстро учится. Он становится всё лучше и лучше, но уровня Макса ещё не достиг. В Монте-Карло Ландо Норрис снова выступил значительно лучше. У Оскара всё ещё случаются определённые взлёты и падения», — приводит слова Марко Motorsport-Total со ссылкой на Servus TV.

Пиастри в настоящий момент является лидером чемпионата. На счету австралийца 186 очков. Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен занимает третье место в общем зачёте пилотов. В активе нидерландца 137 очков.

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