В Aston Martin представили клиентскую версию Valkyrie на базе гиперкара для Ле-Мана

Компания Aston Martin представила новую трековую версию гиперкара Valkyrie — Aston Martin Valkyrie LM, созданную на базе гоночного автомобиля, представленного в чемпионате мира по гонкам на выносливость (WEC) и американском первенстве IMSA SportsCar Championship.

Aston Martin Valkyrie LM Фото: Aston Martin

В компании отмечают, что этот автомобиль — уникальная возможность получить опыт, сравнимый с пилотажем гоночного гиперкара, при этом он модифицирован для того, чтобы быть доступным для водителей без спортивного опыта.

Aston Martin Valkyrie LM Фото: Aston Martin

Как и гоночный автомобиль, Valkyrie LM оснащена модифицированным 6,5-литровым двигателем V12 мощностью 520 кВт (707 л. с.), который, однако, перекалиброван для работы с обычным топливом.

Aston Martin Valkyrie LM Фото: Aston Martin

Машина также сохранила 7-ступенчатую полуавтоматическую трансмиссию, использующуюся в гоночной версии. Гиперкар также лишён балласта и требуемой для соревнований ФИА электроники.

Aston Martin Valkyrie LM Фото: Aston Martin

Для покупателей автомобиля разработана специальная программа развития, которая нацелена на повышение водительских навыков. Также для владельцев автомобиля предусмотрена программа работы на симуляторе, которую будут курировать профессиональные тренеры.

Aston Martin Valkyrie LM Фото: Aston Martin

В общей сложности будет построено 10 экземпляров Aston Martin Valkyrie LM. Программа трек-дней стартует во втором квартале 2026 года. Храниться Valkyrie LM будут в Aston Martin.

Кокпит Aston Martin Valkyrie LM Фото: Aston Martin

Напомним, Aston Martin Valkyrie разработана легендарным инженером Эдрианом Ньюи в годы сотрудничества британской марки с «Ред Булл». В гонках на выносливость Valkyrie AMR-LMH представлена с 2025 года, пока лучшим результатом автомобиля считается 13-е место в «6 часах Спа».