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Журналист сайта Ф-1 назвал две команды, с которыми общался Перес насчёт контракта

Журналист сайта Ф-1 назвал две команды, с которыми общался Перес насчёт контракта
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Обозреватель официального сайта Формулы-1 Лоуренс Барретто рассказал, что мексиканский гонщик Серхио Перес провёл переговоры по поводу возможного контракта с двумя командами: «Альпин» и «Кадиллак».

«Мои источники сообщают, что мексиканец говорил с несколькими командами, включая «Кадиллак» и «Альпин», на тему получения места в следующем сезоне. Перес жаждет вернуться на стартовую решётку, и именно эта мотивация может быть очень привлекательной для команд, нуждающихся в гонщике», — написал Баретто.

Напомним, «Кадиллак» станет 11-й командой Формулы-1 с 2026 года.

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