Валттери Боттас провёл переговоры с «Кадиллаком» — Барретто

Финский гонщик Валттери Боттас вместе со своими представителями провёл переговоры с «Кадиллаком» о месте в команде на следующий год. Об этом, сославшись на источники, рассказал обозреватель официального сайта Формулы-1 Лоуренс Барретто.
Барретто также напомнил, что Боттас хорошо знаком с руководителем американской команды Грэмом Лоудоном.
В настоящий момент Боттас является резервным гонщиком «Мерседеса». В сезоне Формулы-1 2024 года финн выступал за «Кик-Заубер».
Ранее Барретто назвал две команды, с которыми общался мексиканец Серхио Перес насчёт контракта.
Валттери Боттас занимается дома триатлоном: