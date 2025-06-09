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Валттери Боттас провёл переговоры с «Кадиллаком» — Барретто

Валттери Боттас провёл переговоры с «Кадиллаком» — Барретто
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Финский гонщик Валттери Боттас вместе со своими представителями провёл переговоры с «Кадиллаком» о месте в команде на следующий год. Об этом, сославшись на источники, рассказал обозреватель официального сайта Формулы-1 Лоуренс Барретто.

Барретто также напомнил, что Боттас хорошо знаком с руководителем американской команды Грэмом Лоудоном.

В настоящий момент Боттас является резервным гонщиком «Мерседеса». В сезоне Формулы-1 2024 года финн выступал за «Кик-Заубер».

Ранее Барретто назвал две команды, с которыми общался мексиканец Серхио Перес насчёт контракта.

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