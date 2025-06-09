Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Келли Пике показала фото их с Ферстаппеном новорождённой дочери

Келли Пике показала фото их с Ферстаппеном новорождённой дочери
Комментарии

Келли Пике, подруга четырёхкратного чемпиона Формулы-1 Макса Ферстаппена, разместила новый пост на своей странице в социальных сетях, где поделилась несколькими фотографиями новорождённой дочери. Девочку назвали Лили.

«Чуть больше месяца прошло с тех пор, как моё сердце во второй раз испытало самую удивительную любовь в мире. Словами не передать, что значит чувствовать такую глубокую любовь. Снова стать мамой напомнило мне о красоте, силе и мягкости, которые живут внутри нас. Спасибо, мой малыш, что выбрал меня», — написала Келли.

Напомним, у Келли уже есть дочь Пенелопа от отношений с бывшим пилотом Формулы-1 россиянином Даниилом Квятом.

Фото: ANETTE COOK — DESTINATION PHOTOGRAPHER

Фото: ANETTE COOK — DESTINATION PHOTOGRAPHER

Фото: ANETTE COOK — DESTINATION PHOTOGRAPHER

Материалы по теме
Марко: Пиастри ещё не достиг уровня Ферстаппена

Автомобильный клуб Монако подготовил подарок для Ферстаппена:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android