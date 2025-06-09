Келли Пике показала фото их с Ферстаппеном новорождённой дочери

Келли Пике, подруга четырёхкратного чемпиона Формулы-1 Макса Ферстаппена, разместила новый пост на своей странице в социальных сетях, где поделилась несколькими фотографиями новорождённой дочери. Девочку назвали Лили.

«Чуть больше месяца прошло с тех пор, как моё сердце во второй раз испытало самую удивительную любовь в мире. Словами не передать, что значит чувствовать такую глубокую любовь. Снова стать мамой напомнило мне о красоте, силе и мягкости, которые живут внутри нас. Спасибо, мой малыш, что выбрал меня», — написала Келли.

Напомним, у Келли уже есть дочь Пенелопа от отношений с бывшим пилотом Формулы-1 россиянином Даниилом Квятом.

Фото: ANETTE COOK — DESTINATION PHOTOGRAPHER

Фото: ANETTE COOK — DESTINATION PHOTOGRAPHER

Фото: ANETTE COOK — DESTINATION PHOTOGRAPHER

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