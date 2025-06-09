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«Хаас» представил ливрею к 200-му Гран-при в Формуле-1

«Хаас» представил ливрею к 200-му Гран-при в Формуле-1
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Американская команда Формулы-1 «Хаас» представила ливрею к своему 200-му Гран-при, который пройдет с 13 по 15 июня в Квебеке (Канада).

Расцветка машины является отсылкой к первой ливрее 2016 года, когда «Хаас» дебютировал в «королевских» гонках.

Фото: Haas F1

Фото: Haas F1

Фото: Haas F1

Напомним, после девяти этапов сезона «Хаас» располагается на седьмом месте в Кубке конструкторов. Француз Эстебан Окон располагается на десятом месте в личном зачёте. Его напарник британец Оливер Берман — 16-й.

Ранее Окон высказался о своей карьере в Формуле-1, добавив, что у него не было шанса проявить себя на сильной машине.

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