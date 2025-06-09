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Расписание трансляций Гран-при Канады — 2025

Расписание трансляций Гран-при Канады — 2025
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С 13 по 15 июня в календаре Формулы-1 запланирован 10-й этап нынешнего сезона — Гран-при Канады.
Все заезды можно будет посмотреть на телеканале Sky Sports. Кроме того, эфир будет доступен в сервисе F1 TV. На территории Восточной Европы, стран Балтии и Средней Азии гоночный уикенд можно будет увидеть на телеканале Setanta Sports. Официальной трансляции в России не запланировано. При этом «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию гоночного уикенда, где отразит все основные события.

Формула-1 Гран-при Канады — 2025. Расписание трансляций уикенда (время московское)

Пятница, 13 июня:

20:30. Первая тренировка Гран-при Канады.

Суббота, 14 июня:

13:30. Вторая тренировка Гран-при Канады;
19:30. Третья тренировка Гран-при Канады;
23:00. Квалификация Гран-при Канады.

Воскресенье, 15 июня:

21:00. Гонка Гран-при Канады.

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