Льюис Хэмилтон отреагировал на победу Кори Гауфф в финале «Ролан Гаррос» — 2025
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40-летний британский гонщик и семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, представляющий команду «Феррари», поздравил вторую ракетку мира 21-летнюю американку Кори Гауфф с победой на «Ролан Гаррос» — 2025.
«Грандиозно. Ты — молодец, Коко», — написал Хэмилтон в социальных сетях, добавив эмодзи «кубок» и «аплодисменты».
Напомним, в напряжённом финале «Ролан Гаррос» — 2025 Гауфф (2) обыграла трёхкратную победительницу мэйджоров, первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко (1) со счётом 6:7 (5:7), 6:2, 6:4. Победа на Открытом чемпионате Франции принесла Гауфф второй титул чемпионки турнира «Большого шлема». Она побеждала на US Open — 2023, также обыграв Соболенко в финале.
Ролан Гаррос (ж). Финал
07 июня 2025, суббота. 16:30 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|2
|4
|
|6
|6
2
Кори Гауфф
К. Гауфф
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