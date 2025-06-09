Льюис Хэмилтон отреагировал на победу Кори Гауфф в финале «Ролан Гаррос» — 2025

40-летний британский гонщик и семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, представляющий команду «Феррари», поздравил вторую ракетку мира 21-летнюю американку Кори Гауфф с победой на «Ролан Гаррос» — 2025.

«Грандиозно. Ты — молодец, Коко», — написал Хэмилтон в социальных сетях, добавив эмодзи «кубок» и «аплодисменты».

Напомним, в напряжённом финале «Ролан Гаррос» — 2025 Гауфф (2) обыграла трёхкратную победительницу мэйджоров, первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко (1) со счётом 6:7 (5:7), 6:2, 6:4. Победа на Открытом чемпионате Франции принесла Гауфф второй титул чемпионки турнира «Большого шлема». Она побеждала на US Open — 2023, также обыграв Соболенко в финале.