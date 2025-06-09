«Не самое подходящее время». Трёхкратный чемпион IndyCar Палоу — о переходе в Формулу-1

Трёхкратный чемпион IndyCar Алекс Палоу высказался о возможности перехода в Формулу-1.

«У меня превосходная команда в IndyCar, у меня есть шанс создать что-то воистину большое. Кроме того, здесь огромный уровень конкуренции. Мы великолепно начали сезон, но на самом деле здесь ты только в первой тренировке перед каждой гонкой понимаешь, где окажешься. Эта неопределённость говорит о плотности пелотона.

Я люблю Формулу-1 и мечтал там выступать. Но сейчас для этого явно не самое подходящее время. Зачем мне терять три года, выступая в команде, которая не может победить? У меня к гонкам другое отношение. Я хочу бороться за победы в гонках и чемпионатах. Вот что приносит мне радость», — приводит слова Палоу RacingNews365.