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«Не самое подходящее время». Трёхкратный чемпион IndyCar Палоу — о переходе в Формулу-1

«Не самое подходящее время». Трёхкратный чемпион IndyCar Палоу — о переходе в Формулу-1
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Трёхкратный чемпион IndyCar Алекс Палоу высказался о возможности перехода в Формулу-1.

«У меня превосходная команда в IndyCar, у меня есть шанс создать что-то воистину большое. Кроме того, здесь огромный уровень конкуренции. Мы великолепно начали сезон, но на самом деле здесь ты только в первой тренировке перед каждой гонкой понимаешь, где окажешься. Эта неопределённость говорит о плотности пелотона.

Я люблю Формулу-1 и мечтал там выступать. Но сейчас для этого явно не самое подходящее время. Зачем мне терять три года, выступая в команде, которая не может победить? У меня к гонкам другое отношение. Я хочу бороться за победы в гонках и чемпионатах. Вот что приносит мне радость», — приводит слова Палоу RacingNews365.

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