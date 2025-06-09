Эксперт заявил, что Ферстаппен ведёт переговоры с четырьмя командами Формулы-1

Бывший пилот Формулы-1 британец Дерек Уорвик высказался о будущем четырёхкратного и действующего чемпиона мира Макса Ферстаппена в Формуле-1.

«Ну, очевидно, он общается с каждой командой, но когда вы говорите «каждая команда», это на самом деле только «Макларен», «Мерседес», «Феррари» и, возможно, «Астон Мартин».

«Астон Мартин» — большая авантюра, но у них есть Эдриан Ньюи. «Мерседес» всегда близок к лидерам, хотя у них был неблагоприятный период в последние три года. Однако на месте «Мерседес» я бы задумался, готов ли я избавляться от Джорджа Расселла или Кими Антонелли. Я думаю, что ответ на это — нет, но проблема в том, что, когда к вам в дверь стучится, возможно, самый быстрый гонщик Формулы-1, дверь будет открыта. Но, наверное, в конце концов он останется в «Ред Булл», — приводит слова Уорвика Daily Express.