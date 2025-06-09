Росберг: Сайнсу в «Уильямсе» пока не хватает стабильности

Чемпион мира 2016 года Нико Росберг считает, что Карлос Сайнс сможет прибавить в «Уильямсе» в оставшейся части сезона.

«Старт сезона для Карлоса Сайнса получился не самым простым. Алекс Албон выступает великолепно. Мы видели проблески роскошной скорости у Карлоса, но пока ему не хватает стабильности. Кроме того, можно посмотреть на количество набранных очков — Карлос сильно отстал от Алекса.

Это не самая комфортная ситуация для Сайнса. Но Карлос — прекрасный гонщик, поэтому я уверен, что он сможет встать на ноги в этой команде. Думаю, оставшаяся часть сезона пройдёт для Карлоса очень хорошо, но выступление Албона действительно впечатляет», — приводит слова Росберга PlanetF1.