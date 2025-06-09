Эксперт объяснил, почему техническая директива не повлияла на «Макларен»

Эксперт по аэродинамике Формулы-1 Питер Райт объяснил, почему новая техническая директива ФИА никак не повлияла на команду «Макларен».

«В «Макларене» очень умно подошли к конструкции переднего крыла, которое регаирует на скорость так, как вам хочется, чтобы избавиться от недостаточной поворачиваемости на низкой скорости, и это не даст вам большой избыточной поворачиваемости на высокой скорости. Это именно то, что нужно.

К сожалению, по правилам ФИА никто не контролирует сами закрылки, только изгиб. Думаю, именно поэтому на Гран-при Испании ничего не изменилось», — сказал Питер Райт в очередном выпуске подкаста журналиста Питера Уиндзора.