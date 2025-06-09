Эксперт: Колапинто не хватает стабильности

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Джонни Херберт высказался о выступлениях Франко Колапинто в составе «Альпин».

«Когда ты получаешь подобную возможность, иы должен хвататься за неё обеими руками и впечатлить людей. Джеку Дуэну этого сделать не удалось, а ожидания от Франко Колапинто изначально были очень высоки. Бриаторе поверил в Колапинто и привёл его в команду. От Франко можно было бы ожидать лучших выступлений, учитывая то, какой была планка в прошлом сезоне.

Он показал, что он быстр в некоторых областях, он способен быть также быстр, как и Пьер Гасли. Но ему не хватает стабильности. Колапинто нужно отыграться в самое ближайшее время, иначе он станет очередным талантом, который не показал ничего, кроме перспектив», — приводит слова Херберта GPBlog.