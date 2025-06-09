Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Это было пустой тратой жизни». Норрис — о решении ограничить использование соцсетей

«Это было пустой тратой жизни». Норрис — о решении ограничить использование соцсетей
Комментарии

Британский пилот «Макларена» Ландо Норрис высказался о своём решении ограничить использование соцсетей в повседневной жизни.

«Просто невозможно оценить силу влияния такого решения. Но мне всё нравится. Я всё ещё пользуюсь своими аккаунтами. иногда выкладываю что-то в социальные сети.

Я продолжаю общаться с друзьями и поддерживаю связь с людьми. Но на этом всё. Я очень доволен, потому что, по ощущениям, всё это было пустой тратой жизни. В моей жизни есть много других важных вещей, которым лучше уделить больше внимания», — приводит слова Ландо Норриса RacingNews365.

Норрис занимает вторую позицию в личном зачёте, уступая лидеру Оскару Пиастри 10 очков.

Материалы по теме
Култхард считает, что Ферстаппен не видит в Норрисе соперника в борьбе за титул
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android