«Это было пустой тратой жизни». Норрис — о решении ограничить использование соцсетей

Британский пилот «Макларена» Ландо Норрис высказался о своём решении ограничить использование соцсетей в повседневной жизни.

«Просто невозможно оценить силу влияния такого решения. Но мне всё нравится. Я всё ещё пользуюсь своими аккаунтами. иногда выкладываю что-то в социальные сети.

Я продолжаю общаться с друзьями и поддерживаю связь с людьми. Но на этом всё. Я очень доволен, потому что, по ощущениям, всё это было пустой тратой жизни. В моей жизни есть много других важных вещей, которым лучше уделить больше внимания», — приводит слова Ландо Норриса RacingNews365.

Норрис занимает вторую позицию в личном зачёте, уступая лидеру Оскару Пиастри 10 очков.