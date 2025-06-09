Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Ральф Шумахер: у Хюлькенберга всё ещё есть скорость

Ральф Шумахер: у Хюлькенберга всё ещё есть скорость
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Ральф Шумахер высказался о своём соотечественнике, пилоте «Кик-Заубера» Нико Хюлькенберге.

«Хюлькенюерг отработал в Испании невероятно здорово. В начале гонки ему немного повезло, но везёт тем. кто везёт. Он всё сделал правильно, пробивался вперёд и демонстрировал отличную скорость в ходе гонки.

Команда выступила очень уверенно в Барселоне и в прошлом году, но этот результат в этом Гран-при был очень важен в контексте заводской программы «Ауди». Это означает, что в процессе модернизации шасси команда нашла некое направление и постарается его развить, создавая машину 2026 года.

Если Нико продолжит показывать такие результаты, то он точно ещё некоторое время останется в строю в списке боевых пилотов Формулы-1. Скорость у него всё ещё есть», — приводит слова Шумахера Sky Deutschland.

Материалы по теме
Ферстаппен — худший, Хюлькенберг среди лидеров. Оценки за Гран-при Испании
Ферстаппен — худший, Хюлькенберг среди лидеров. Оценки за Гран-при Испании
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android