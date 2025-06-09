Ральф Шумахер: у Хюлькенберга всё ещё есть скорость

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Ральф Шумахер высказался о своём соотечественнике, пилоте «Кик-Заубера» Нико Хюлькенберге.

«Хюлькенюерг отработал в Испании невероятно здорово. В начале гонки ему немного повезло, но везёт тем. кто везёт. Он всё сделал правильно, пробивался вперёд и демонстрировал отличную скорость в ходе гонки.

Команда выступила очень уверенно в Барселоне и в прошлом году, но этот результат в этом Гран-при был очень важен в контексте заводской программы «Ауди». Это означает, что в процессе модернизации шасси команда нашла некое направление и постарается его развить, создавая машину 2026 года.

Если Нико продолжит показывать такие результаты, то он точно ещё некоторое время останется в строю в списке боевых пилотов Формулы-1. Скорость у него всё ещё есть», — приводит слова Шумахера Sky Deutschland.