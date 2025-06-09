Экс-юниор «Ред Булл»: Ферстаппен не вернётся, если получит дисквалификацию

Бывший юниор молодёжной программы «Ред Булл», пилот команды «Према» в Формуле-2 Себастьян Монтойя высказался о возможной дисквалификации четырёхкратного и действующего чемпиона мира, гонщика «Ред булл» Макса Ферстаппена.

«Если Макса дисквалифицируют на одну гонку, он скажет: «Ну, я ухожу» — и не вернётся», — сказал Монтойя в подкасте AS Colombia.

В настоящий момент в активе Ферстаппена 11 штрафных баллов. В случае получения ещё одного он будет автоматически дисквалифицирован на один гоночный уикенд.

Напомним, следующий этап Формулы-1, Гран-при Канады, состоится с 13 по 15 июня. Ферстаппен сейчас занимает третье место в общем зачёте пилотов, имея на счету 137 очков.