Эксперт раскритиковал «Макларен» за консервативный подход к тактике

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Ральф Шумахер раскритиковал консервативный подход «Макларена» к стратегии.

«Я бы определённо развёл стратегии. Потому что в таком случае я бы смог выжать гораздо больше, а риска было бы меньше. У них тоже было достаточно шин. Почему они об этом не подумали? Нужно думать о том, что они могли упустить и что можно сделать лучше в будущем.

Им срочно надо это усвоить. По моему мнению, это одна из многих мелких ошибок, которые мы уже видели. И это при том, что у них доминирующая машина», — приводит слова Ральфа Шумахера F1oversteer.

Напомним, «Макларен» привёз дубль на Гран-при Испании.