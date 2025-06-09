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Эксперт раскритиковал «Макларен» за консервативный подход к тактике

Эксперт раскритиковал «Макларен» за консервативный подход к тактике
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Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Ральф Шумахер раскритиковал консервативный подход «Макларена» к стратегии.

«Я бы определённо развёл стратегии. Потому что в таком случае я бы смог выжать гораздо больше, а риска было бы меньше. У них тоже было достаточно шин. Почему они об этом не подумали? Нужно думать о том, что они могли упустить и что можно сделать лучше в будущем.

Им срочно надо это усвоить. По моему мнению, это одна из многих мелких ошибок, которые мы уже видели. И это при том, что у них доминирующая машина», — приводит слова Ральфа Шумахера F1oversteer.

Напомним, «Макларен» привёз дубль на Гран-при Испании.

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