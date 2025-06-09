«Вопрос времени». Буэми уверен, что Ферстаппен выступит в «24 часах Ле-Мана»

Бывший гонщик Формулы-1, ныне пилот симулятора «Ред Булл» и Формулы-Е Себастьен Буэми высказался о желании четырёхкратного чемпиона серии Макса Ферстаппена принять участие в «24 часа Ле-Мана».

«Я не видел его довольно давно, но в последний раз, когда мы виделись, мы обсуждали все на свете. Он страстный человек. Он много спрашивал меня о Формуле-E, мы говорили о WEC. верен, что Формула-1 чрезвычайно тяжела. Это плотный график.

Очень сложно взять на себя обязательство участвовать в Ле-Мане. Но я знаю, что это всего лишь вопрос времени, когда он действительно это сделает», — приводит слова Себастьена Буэми RacingNews365.

Напомним, ранее Ферстаппен тестировал автомобиль GT3 на «Нордшляйфе».