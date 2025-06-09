Нико Росберг дал необычный совет Исаку Хаджару

Чемпион мира 2016 года Нико Росберг посоветовал французскому новичку «Рейсинг Буллз» Исаку Хаджару отказаться от перехода в «Ред Булл», если ему это предложат.

«Если бы я был Хаджаром, если бы команда когда-нибудь заговорила о возможности перехода в «Ред Булл», то я бы буквально отказался, отказался бы так решительно, как только мог. Он отлично справляется с работой в «Рейсинг Буллз». Он в превосходной позиции. Просто откажись и скажи: «Ни за что!» — приводит слова Росберга GPBlog.

Хаджар проводит свой первый сезон в «Королевских гонках». Участник молодёжной академии «Ред Булл» после девяти этапов в 2025 году имеет на своём счету 21 очко и занимает девятое место в личном зачёте. У его команды «Рейсинг Буллз» 28 баллов и шестая позиция в Кубке конструкторов.

В 2022-м Исак стал четвёртым в Формуле-3, выступая за «Хайтек». В сезоне-2024 боролся за титул Формулы-2, представляя также «Хайтек». По итогам сезона франко-алжирец занял второе место, проиграв Габриэлу Бортолето, который в 2025-м выступает за «Кик-Заубер» в Формуле-1.